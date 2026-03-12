Genetica smentisce | maschi non assomigliano solo alle mamme

La genetica dimostra che i figli maschi non sono solo simili alle madri, e le figlie non solo ai padri. Ogni persona deriva da un insieme di geni provenienti da entrambi i genitori, creando un risultato genetico unico. La teoria secondo cui i tratti maschili derivano esclusivamente dalla madre e quelli femminili dal padre non trova conferma nelle evidenze scientifiche.

La credenza popolare che i figli maschi ereditino i tratti materni e le figlie quelli paterni trova nella genetica una smentita scientifica, poiché ogni individuo è il risultato unico di un mix genetico tra entrambi i genitori. A Bari, dove la tradizione familiare spesso intreccia leggende con la realtà biologica, emerge che non esiste una regola fissa legata al sesso del bambino per determinare le somiglianze fisiche o caratteriali. La scienza chiarisce che circa metà del DNA proviene dalla madre e metà dal padre, rendendo ogni combinazione imprevedibile e personale. In questo contesto pugliese, dove l’osservazione delle famiglie diventa talvolta più forte della prova empirica, è fondamentale distinguere tra percezione culturale e dato biologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genetica smentisce: maschi non assomigliano solo alle mamme Articoli correlati I figli maschi somigliano alle mamme e le figlie ai papà? Cosa dice la geneticaÈ una convinzione molto diffusa: i figli maschi assomiglierebbero di più alla madre, mentre le figlie tenderebbero a somigliare al padre. Leggi anche: “Padri come peluche inesistenti, tra le colpe dei progenitori maschi da espiare e mamme che non si fidano”