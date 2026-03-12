Generali | 4,3 miliardi di utile e 15% in più di dividendo

Il gruppo assicurativo Generali ha annunciato di aver chiuso l’anno fiscale 2025 con un utile netto di 4,3 miliardi di euro, segnando un record storico. Inoltre, ha deciso di aumentare i dividendi del 15 per cento rispetto all’anno precedente. La società ha evidenziato risultati finanziari positivi e un incremento della distribuzione ai azionisti.

Il gigante assicurativo Generali ha chiuso l'anno fiscale 2025 con un risultato di bilancio che segna un nuovo picco storico, raggiungendo un utile netto pari a 4,3 miliardi di euro. Questa performance eccezionale non si limita al singolo esercizio, ma si inserisce in una strategia triennale più ampia per il periodo 2025-2027, durante il quale l'azienda prevede di generare oltre 11 miliardi di cassa, destinando ben 7 miliardi alla distribuzione ai soci. Oltre al ritorno sul capitale, la società annuncia un aumento del dividendo del 15% rispetto agli anni precedenti e approva un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie per un valore di 500 milioni di euro.