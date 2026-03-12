Gela | IMU 2017-2020 arriva ai parenti che hanno rinunciato

A Gela, tra il 12 marzo 2026 e oggi, si stanno ricevendo solleciti per l’IMU relativa agli anni 2017-2020. La novità riguarda i parenti che avevano rinunciato alle proprietà e ora si trovano a dover affrontare richieste di pagamento. Molti residenti segnalano di aver ricevuto avvisi che chiedono il saldo di imposte che avevano già rinunciato a pagare.

Il 12 marzo 2026 a Gela si sta verificando un fenomeno amministrativo che ha generato forte preoccupazione tra i residenti: l’arrivo di solleciti per imposte non pagate. Gli avvisi concernono l’IMU relativa al periodo compreso tra il 2017 e il 2020, intestati a cittadini ormai deceduti. La situazione crea confusione perché le richieste arrivano ai parenti del defunto, anche quando questi ultimi hanno già rinunciato all’eredità davanti al tribunale. Il nodo centrale della questione riguarda la discrepanza tra gli archivi comunali e lo stato giuridico reale dei familiari coinvolti. L’errore burocratico e il peso delle eredità rifiutate. Nelle famiglie gelensi, l’arrivo di queste comunicazioni ha scatenato un senso di ingiustizia immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

