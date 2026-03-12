Gattini gettati nella spazzatura a Livigno | c’è un indagato incastrato dalle telecamere

A Livigno, cinque gattini appena nati sono stati trovati gettati tra i rifiuti. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le immagini di un individuo mentre abbandonava gli animali. La polizia ha identificato un sospettato e sta proseguendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Le immagini sono state cruciali per incastrare il presunto responsabile.

Livigno, 12 marzo 2026 – Cinque gattini nati da un paio di settimane buttati via come immondizia, nell’immondizia. È successo il 27 febbraio scorso a Livigno. La buona notizia è che chi se ne è sbarazzato in questo modo crudele è stato individuato e ora si trova indagato. Se dagli accertamenti in corso – sui micetti è già stata effettuata l’autopsia - risulterà che li ha anche uccisi, oltre ad essersene liberato abbandonandoli nella campana dell’indifferenziata dell’isola ecologica di via Borch, rischia un arresto da uno a quattro anni e una multa da 10mila a 60mila euro. Le telecamere. All’identità del protagonista del gesto inqualificabile (ma che lo qualifica alla perfezione) la Polizia locale è arrivata mediante la visione delle immagini delle telecamere del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

