Il Benetton Rugby si sta preparando per affrontare gli Ospreys a Monigo il 21 marzo in una partita che potrebbe risultare decisiva. Dopo aver ottenuto una vittoria in Italia, la squadra si concentra ora su questa prossima sfida che si terrà in casa. La partita si svolgerà nel fine settimana e rappresenta un momento importante nel calendario sportivo della squadra.

Il Benetton Rugby si prepara alla sfida decisiva contro gli Ospreys a Monigo, in programma per il 21 marzo. Nicholas Gasperini, tallonatore del club trevigiano, conferma la volontà di migliorare le prestazioni difensive e nel gioco al breakdown. L’atleta ha appena vissuto un’esperienza internazionale con l’Italia XV, vincendo contro il Cile ad L’Aquila. Ora l’obiettivo è trasformare quella vittoria in coesione di squadra per affrontare la fase finale del campionato europeo. La partita di sabato sarà cruciale per riagganciare le speranze di playoff. La preparazione tattica e il sul pack. Il lavoro di squadra si concentra su due pilastri fondamentali: la salita difensiva e la gestione del pallone in mischia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini: vittoria in Italia, ora sfida Ospreys per i

