Gasperini pre Bologna Roma | Zaragoza titolare? Ecco cosa ci aspettiamo da lui
L’allenatore della Roma ha commentato la possibile formazione per l’ottavo di finale, anticipando che Zaragoza potrebbe essere titolare. Ha spiegato le aspettative per la partita senza entrare in dettagli motivazionali o strategici, concentrandosi sulle scelte tecniche che potrebbero essere adottate. La discussione riguarda principalmente le decisioni sulla formazione e le aspettative legate alla partita.
Roma, rivoluzione Gasp per Bologna: nuovo modulo e Zaragoza titolareLa "giostra" della Roma si ferma al bivio cruciale della stagione: a Trigoria, Gian Piero Gasperini ha ufficialmente varato la missione Dall'Ara.
Conferenza stampa Gasperini pre Roma Cremonese: «Dybala non ci sarà e nemmeno Soulé! Totti? Quanto casino per questa cosa!»
Aggiornamenti e notizie su Bologna Roma
Temi più discussi: Gasperini pre Bologna-Roma: L’Europa League è una priorità. Malen ricorda Milito; Gasperini: Europa League o quarto posto? Tutti e due. E Svilar: L'obiettivo è alzare il trofeo; La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini pre Bologna - Roma; Roma, Gasperini pre euroderby col Bologna: I problemi delle squadre italiane in Europa non sono una casualità.
Bologna-Roma oggi in Europa League, dove vedere il derby italiano: orario TV e formazioni ufficiali della partitaBologna-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky che detiene i diritti della competizione. Tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky ... fanpage.it
Bologna-Roma, diretta Europa League: risultato in tempo reale, le scelte di Gasp e ItalianoI rossoblù ricevono la formazione giallorossa nell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale. Prossimo appuntamento il 19 all’Olimpico ... tuttosport.com
Europa League, in campo Bologna-Roma: Pobega e Zaragoza titolari Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-andata-ottavi-finale-in-campo-bologna-roma-alle-1 - facebook.com facebook
#Bologna- #Roma diretta Europa League: segui il derby italiano agli ottavi LIVE x.com