Nel Cesenate, il settore dell’autotrasporto affronta una situazione di tensione dovuta al fatto che il prezzo del gasolio rimane stabile a 1,90 euro al litro, nonostante il calo dei prezzi del petrolio. Questa discrepanza genera preoccupazione tra gli operatori, che segnalano come la differenza tra il costo all’ingrosso e quello praticato sul mercato al dettaglio sia molto evidente. La questione sta attirando l’attenzione di chi lavora nel settore.

Il settore dell’autotrasporto nel territorio del Cesenate vive un momento di forte tensione a causa della disconnessione tra il calo dei prezzi del petrolio e la stabilità alta del costo del gasolio. Cinzia Franchini, presidente dell’associazione Ruote Libere, segnala come i fornitori stiano spingere per acquisti preventivi a prezzi elevati, sostenendo che il diesel potrebbe toccare quota 3 euro al litro nelle prossime ore. I dati attuali indicano che il gasolio si mantiene intorno a 1,90–1,92 euro al litro nonostante le manovre internazionali mirate a contenere gli aumenti. La preoccupazione non è solo teorica ma riguarda direttamente la sopravvivenza delle imprese di trasporto che vedono nei costi di gestione una minaccia esistenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasolio a 1,90 euro: speculazione blocca il ribasso

