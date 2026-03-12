Gas in casa | la luce accesa uccide il meccanico Frank

Un incidente mortale si è verificato in una casa di Forino, in provincia di Avellino, dove Frank D’Amato, un meccanico, è rimasto ucciso a causa di un'esplosione. La deflagrazione si è verificata mentre la luce era accesa nell’abitazione, portando alla tragica perdita di vita dell’uomo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

Frank D'Amato, meccanico di Forino in provincia di Avellino, ha perso la vita a seguito di una deflagrazione avvenuta nella sua abitazione. L'uomo è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver subito ustioni gravissime causate dall'accensione della luce che ha innescato un'esplosione di gas. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio del 2 marzo 2026, quando il ritorno a casa dell'uomo ha coinciso con l'attivazione dell'impianto elettrico in presenza di gas accumulato. Il decesso è stato confermato stamattina, giovedì 12 marzo 2026, mentre le cure intensive presso l'ospedale napoletano non hanno potuto salvare il paziente. La comunità forinese vive questo evento come una perdita irreparabile, ricordando D'Amato come un professionista competente e una persona di grande disponibilità verso tutti i suoi concittadini.