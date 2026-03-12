Garlasco le gemelle K passano all’attacco | in arrivo oltre 50 denunce

Le gemelle K hanno annunciato che presenteranno oltre 50 denunce nel giro di poche settimane. Le indagini sulla morte avvenuta a Garlasco stanno per concludersi, con la Procura di Pavia che entro 90 giorni depositerà la perizia finale sul caso. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica, mentre si avvicina la chiusura di un lungo procedimento giudiziario.

Le nuove indagini non andranno avanti per sempre. Entro 90 giorni la Procura di Pavia depositerà la perizia definitiva sul delitto di Garlasco. Un documento che metterà insieme tutti gli elementi raccolti finora dai consulenti delle parti e che stabilirà se Andrea Sempio, unico indagato in questa nuova fase delle indagini, dovrà affrontare un processo oppure no. Ma c’è un elemento che cambia in modo sostanziale la ricostruzione dei fatti. Secondo l’ultima perizia, l’ora del delitto non sarebbe più collocabile nella fascia tra le 9.35 e le 10 del mattino, come si riteneva finora. No, l’omicidio sarebbe avvenuto molto più tardi, a ridosso dell’ora di pranzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

