Garlasco la telefonata di un secondo di Sempio nel giorno dell' omicidio | Non poteva essere distante da casa

Durante il giorno dell’omicidio, una telefonata di un secondo intercorsa tra Sempio e un altro numero ha fatto discutere gli investigatori, che hanno verificato gli spostamenti dell’uomo nella stessa mattinata. La trasmissione Mattino Cinque ha analizzato i dati delle telefonate e i movimenti di Sempio, cercando di ricostruire i suoi spostamenti in quel periodo. I dettagli sui suoi movimenti sono stati oggetto di approfondimento nelle indagini in corso.

Una telefonata di un solo secondo, fatta da Andrea Sempio, è una delle tessere del mosaico del caso Garlasco al quale gli investigatori cercano di dare una collocazione. Quella telefonata venne effettuata da Sempio alle 9:58, nella mattina del 13 agosto 2007, nello stesso giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi. Quella mattina Sempio andò a Vigevano, secondo il suo racconto. Secondo le ricostruzioni proposte dal programma Mattino Cinque, la chiamata sarebbe stata agganciata da una specifica cella telefonica situata a Garlasco. La telefonata di Andrea Sempio La trasmissione ha analizzato la cella "Santa Lucia", identificata con il codice PV0928.