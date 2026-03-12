Oggi si parla di una dichiarazione della premier durante un comizio di dicembre, in cui affermò che la riforma della giustizia avrebbe eliminato i casi come quello di Garlasco. La discussione si concentra sulla risposta di un esponente politico che ha smontato lo slogan di Meloni, evidenziando divergenze sulla portata della normativa. Nessun altro dettaglio o opinione viene aggiunta in questa introduzione.

La discussione sulla riforma della giustizia italiana si concentra oggi su una dichiarazione specifica fatta dalla premier Giorgia Meloni durante un comizio di dicembre, in cui era stato affermato che la nuova normativa avrebbe eliminato definitivamente i casi simili a quello di Garlasco. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha chiarito successivamente che l’assenza di tali errori giudiziari non è l’obiettivo primario della legge, bensì una conseguenza attesa derivante da un maggiore senso di responsabilità per i magistrati. Questa precisazione arriva mentre la campagna per il referendum sul “Sì sta per concludersi al teatro Parenti di Milano, dove la leader dell’esecutivo chiuderà le mobilitazioni elettorali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco: La Russa smonta lo slogan di Meloni sulla riforma

