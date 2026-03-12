Gallipoli | esperti spiegano perché dire NO alla riforma

Il 16 marzo alle 18.00, il Teatro Garibaldi di Gallipoli ospiterà un incontro pubblico incentrato sulla riforma costituzionale della giustizia. Esperti si riuniranno per spiegare i motivi per cui si invita a dire no a questa modifica. L'evento si rivolge a cittadini e stakeholder interessati a comprendere le implicazioni della proposta di riforma.

Il 16 marzo alle 18.00, il Teatro Garibaldi di Gallipoli ospiterà un incontro pubblico dedicato alla riforma costituzionale della giustizia. L’iniziativa mira a chiarire le ragioni del voto negativo al referendum fissato per il 22 e 23 marzo prossimi, coinvolgendo esperti locali in una discussione aperta sul territorio salentino. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti organizzati per informare i cittadini prima della consultazione popolare imminente. La partecipazione è libera e destinata a favorire una scelta consapevole da parte degli elettori pugliesi. Il peso delle competenze giuridiche nel dibattito locale. La qualità dell’intervento dipende dalla presenza di relatori con un profilo professionale consolidato nel settore legale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

