Adriano Galliani ha parlato dell’arrivo di Nesta al Milan, ricordando che con la sua presenza la squadra ha vinto la Champions League. L'ex amministratore delegato ha condiviso alcuni dettagli riguardo a quel periodo e il ruolo che il difensore ha avuto nel successo della squadra. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui momenti specifici di quegli anni o su altre vicende legate al club.

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al podcast 'Colpi da Maestro'. L'ex rossonero, dopo aver parlato di Arrigo Sacchi, ha voluto raccontare alcuni retroscena legati alla trattativa che portò Ibrahimovic a Milano. Ecco, di' seguito, le sue dichiarazioni: Su Nesta: "Ero in Sardegna e prendevo un caffè tutte le mattine con il presidente della Lazio, Cragnotti. Con lui avevo raggiunto un accordo per Nesta per una cifra importantissima, 60 miliardi delle vecchie lire, ma Berlusconi mi disse di no. Quella notte Berlusconi era a Copenaghen con altri primi ministri. Vedo al tg un'intervista al presidente in cui gli chiedono se i suoi ministri sono liberi di muoversi e lui risponde che i ministri, nel rispetto del budget, possono muoversi come meglio credono". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani su Nesta: “Quando è arrivato lui vincemmo la Champions League”

