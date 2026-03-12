Gallarate | il Comune attiva il canale WhatsApp per avvisi

Il Comune di Gallarate ha attivato un nuovo canale WhatsApp per la comunicazione ufficiale. Attraverso questa piattaforma, i residenti della provincia di Varese possono ricevere aggiornamenti e avvisi in modo diretto e immediato sui loro smartphone. La scelta mira a facilitare la diffusione delle informazioni tra i cittadini, rendendo più rapido e semplice l’accesso alle comunicazioni ufficiali.

Il Comune di Gallarate ha lanciato ufficialmente un canale WhatsApp dedicato alla comunicazione istituzionale, permettendo ai residenti della provincia di Varese di ricevere avvisi in tempo reale direttamente sul proprio smartphone. Questa nuova piattaforma, gestita dall’ente locale, si inserisce nel percorso di modernizzazione dei servizi pubblici, offrendo aggiornamenti su viabilità, raccolta rifiuti e allerte civili senza richiedere costi aggiuntivi agli utenti. L’iniziativa, promossa dall’assessora Stefania Picchetti, mira a rendere l’informazione più rapida e accessibile, sfruttando la diffusione capillare dell’applicazione di messaggistica tra la popolazione lombarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallarate: il Comune attiva il canale WhatsApp per avvisi Articoli correlati Baronissi, attivo il canale WhatsApp ufficiale del ComuneIl Comune attiva un nuovo strumento digitale per comunicazioni rapide, dirette e accessibili a tutta la comunità. Comune di Baronissi, attivato il canale WhatsApp ufficialeDa oggi, 28 gennaio 2026, il Comune di Baronissi inaugura il proprio canale WhatsApp ufficiale, un nuovo strumento digitale pensato per avvicinare... Aggiornamenti e notizie su Gallarate il Comune attiva il canale... Argomenti discussi: Educare al Bene Comune, etica e cittadinanza attiva: a Milano incontro con il Ministro Valditara. Gallarate attiva il canale WhatsApp ufficiale del Comune: avvisi e informazioni direttamente sullo smartphoneÈ un canale di messaggistica unidirezionale: il Comune invia comunicazioni a chi si iscrive. Con modifiche della viabilità, info di servizio, allerte di protezione civile, eventi dell'ente ... varesenews.it Gallarate, il bosco raso al suolo di via Curtatone: il Comune chiede i danni a comitati e ambientalistiGallarate (Varese), 1 ottobre 2025 – La battaglia di un anno fa fra il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani e il comitato che si era opposto con ogni mezzo all’abbattimento del bosco di via ... ilgiorno.it