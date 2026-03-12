A Gallarate, due giovani sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari dal GIP di Busto Arsizio. Sono accusati di aver commesso diverse rapine e aggressioni nel centro cittadino tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e successiva misura cautelare. La vicenda riguarda episodi avvenuti in aree pubbliche della città.

Due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari dal GIP di Busto Arsizio per una serie di reati commessi a Gallarate tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Gli episodi, avvenuti nel sottopassaggio della stazione e nelle vie centrali, includono rapine con violenza fisica, aggressioni sessuali e pestaggi contro testimoni coraggiosi. La Polizia di Stato ha ricostruito i fatti analizzando le telecamere di sorveglianza e ascoltando residenti esasperati dalla microcriminalità. La cronaca locale registra eventi che hanno scosso la comunità: un ragazzo picchiato fino a subire un trauma cranico dopo aver resistito alla sottrazione della sua bicicletta, una donna molestata in pieno centro e un passante aggredito mentre tentava di difendere la vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gallarate: 2 arresti per rapine e aggressioni nel centro

