Galeata selezionati i 30 finalisti in gara sabato per ’La voce d’oro’

Sabato sera alle 21 al teatro comunale Zampighi di Galeata si terrà la finalissima della terza edizione di ‘La voce d’oro’. La commissione artistica ha selezionato 30 finalisti tra i partecipanti che si sono sfidati durante le precedenti fasi della competizione. Questi concorrenti si esibiranno davanti al pubblico e alla giuria per aggiudicarsi il titolo di vincitore.

Terza edizione della coppa canora 'La voce d'oro' di Galeata, la commissione artistica ha scelto i 30 finalisti che si contenderanno la vittoria finale sabato alle 21 al teatro comunale Zampighi di via Cenni 10. Ecco l'elenco dei cantanti e dei brani che eseguiranno: Giuseppe Adragna (Cambiare); Elisa Amadori (A che servono gli dei); Elena Amadori (Break Free); Lorenzo Aricchiello (Ti scatterò una foto); Greta Baldassarri (Wonderwall); Sonia Bertazzini (Amare); Giulia Bravaccini & Max Costa (Anna e Marco); Livia Cristoforetti (Bloodsucker); Andrea Di Pietra (Un trenino nel petto); Cristina Fabbrica (Adagio); Greta Ghirelli (Die On This...