Gabriele muore così davanti alla moglie scena spaventosa | inutili i soccorsi

Un uomo di 52 anni, ingegnere, è morto improvvisamente durante l’allenamento in palestra mentre si trovava con la moglie. La scena si è rivelata terribile, con i soccorsi che sono stati inutili per cercare di salvarlo. La tragedia si è consumata in pochi minuti, lasciando senza parole chiunque fosse presente.

Una serata di allenamento come tante si è trasformata improvvisamente in tragedia. Gabriele Frizzo, ingegnere di 52 anni, è morto dopo aver accusato un malore improvviso in palestra mentre si stava allenando insieme alla moglie. Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì 11 marzo, lasciando sotto shock amici, conoscenti e l'intera comunità locale. L'uomo viveva a Selvazzano Dentro, comune della provincia di Padova, ed era molto conosciuto in zona anche per la sua attività professionale. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente nelle ore successive, generando grande cordoglio tra chi lo conosceva. Secondo quanto ricostruito, la tragedia è avvenuta intorno alle 21:30, durante una normale sessione di allenamento.