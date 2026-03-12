Nel comune di Gabicce Mare, l’assessora Rossana Biagioni continua a ricoprire il suo ruolo dopo aver allontanato alcuni cittadini non residenti durante una riunione della consulta di quartiere. L’episodio ha attirato l’attenzione locale, sollevando interrogativi sulla gestione degli incontri pubblici e sul comportamento degli esponenti dell’amministrazione. La situazione ha suscitato reazioni tra i residenti e le opposizioni politiche.

Nel comune di Gabicce Mare, l’assessora Rossana Biagioni mantiene la sua carica nonostante il recente episodio in cui ha allontanato cittadini non residenti durante un incontro della consulta di quartiere. La sindaca Marila Girolomoni ha chiesto scuse pubbliche per l’accaduto e ha annunciato una modifica immediata del regolamento che governa le consulte locali. L’incidente si è verificato durante un dibattito sulla viabilità nella frazione, dove l’interpretazione rigida delle norme ha portato all’esclusione di partecipanti esterni al territorio. Sebbene l’opposizione abbia richiesto la revoca delle deleghe, il consiglio comunale ha respinto tale istanza, confermando la permanenza dell’assessora nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gabicce: espulsi i cittadini, l’assessora resta e

Articoli correlati

Cittadini espulsi, Biagioni resta al suo posto. La sindaca si scusa e cambia il regolamentoRossana Biagioni, assessora alla Cura del cittadino e ai Rapporti con le istituzioni del comune di Gabicce Mare (a destra), resterà al suo posto.

Gabicce Mare: Assessora blocca l’accesso ad una residente, polemiche e richieste di dimissioni per la sindaca.Gabicce Mare, 17 febbraio 2026 – Tensione alla Consulta di zona mare di Gabicce Mare, dove l’assessora alla Cura del cittadino, Rossana Biagioni, ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gabicce espulsi i cittadini l'assessora...

Argomenti discussi: Cittadini espulsi, Biagioni resta al suo posto. La sindaca si scusa e cambia il regolamento; Cittadini espulsi Biagioni resta al suo posto La sindaca si scusa e cambia il regolamento.

Cittadini espulsi, Biagioni resta al suo posto. La sindaca si scusa e cambia il regolamentoRossana Biagioni, assessora alla Cura del cittadino e ai Rapporti con le istituzioni del comune di Gabicce Mare (a destra), resterà al suo posto. Quello che cambierà, invece, sarà il regolamento per ... ilrestodelcarlino.it