Futsal serve rialzarsi subito

La squadra di futsal ha subito una sconfitta pesante a Milano sabato scorso, lasciando tutti sorpresi e delusi. La partita si è conclusa con un risultato che ha messo in discussione le aspettative, e ora la formazione deve trovare subito la forza di reagire per non perdere terreno in campionato. La prossima sfida si avvicina, e i giocatori sono chiamati a rispondere presente.

La botta è stata pesante e sorprendente in casa Futsal per la sconfitta di sabato scorso a Milano contro l'ultima in classifica che non esultava dall'ottava giornata di campionato e resa ancora più sconcertante dal fatto che i bianconeri parevano padroni della situazione arrivando a condurre anche 4-1. Poi nella ripresa il crollo che ha portato al 7-6 finale. Una Futsal neanche lontana parente di quella che il martedì precedente, vincendo a Lecco, ha conquistato l'ammissione alle ' Final Four ' di Coppa Italia in programma ad Ancona dal 27 al 29 marzo. I romagnoli comunque sono rimasti al secondo posto grazie alla sconfitta imprevista del Lecco (contro il MestreFenice altro team di bassa fascia) che appaia i romagnoli in graduatoria.