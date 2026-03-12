Cinque squadre campane partecipano alla competizione di futsal che si svolge in Italia questa primavera. La competizione è tra le principali del settore e richiama l’attenzione di molti appassionati. La regione si presenta con numeri significativi e si prepara ad affrontare le fasi decisive del torneo. L’evento si svolge in un clima di grande attesa tra gli sportivi locali e gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Si alza il sipario sulla primavera dei grandi eventi del futsal italiano e la Campania si presenta all’appuntamento con numeri importanti. Nelle finali di Coppa Italia maschili 2026, in programma nelle Marche dal 20 al 29 marzo, saranno infatti cinque le squadre campane impegnate nelle varie competizioni: Napoli Futsal, Feldi Eboli, Sandro Abate, Sporting Sala Consilina e Victoria Solofra. Un segnale chiaro della crescita del movimento regionale, sempre più protagonista anche a livello nazionale. Il programma della manifestazione è stato ufficializzato ad Ancona, nella conferenza stampa ospitata nella suggestiva Mole Vanvitelliana, dove sono stati effettuati anche i sorteggi dei tabelloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Futsal, cinque squadre campane a caccia della coccarda tricolore

