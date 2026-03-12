Futsal | 5 città 27 gare e 1080 minuti di gioco nelle Marche

Le Marche ospitano per il secondo anno consecutivo le finali di Coppa Italia di Futsal, un evento che si svolgerà dal 20 al 29 marzo coinvolgendo cinque città della regione. Durante questa settimana si disputeranno 27 partite complessive, per un totale di 1080 minuti di gioco, attirando appassionati e squadre da diverse zone.

Le Marche accolgono per il secondo anno consecutivo le finali di Coppa Italia di Futsal, un evento che si protrarrà dal 20 al 29 marzo toccando cinque città diverse della regione. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il PalaPrometeo Estra di Ancona, sede della Final Eight di Serie A, affiancato da altre quattro strutture sportive distribuite sul territorio regionale. L’intera serie prevede l’organizzazione di sei Coppe Italia con un totale di 27 gare e oltre mille minuti di gioco effettivo. L’apertura ufficiale dei lavori è avvenuta stamattina presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, dove sono stati resi pubblici i tabelloni delle competizioni maschili previste per il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

