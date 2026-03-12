Fusarium oxysporum è un fungo che presenta un comportamento singolare, poiché può agire sia come alleato per alcuni organismi animali che come patogeno per determinate piante. Si tratta di un organismo che, a seconda delle circostanze, assume ruoli opposti nel mondo naturale. Questo fungo è oggetto di studio e descrizione nelle analisi scientifiche che ne analizzano le diverse modalità di interazione con altri esseri viventi.

Chelymorpha alternans è un insetto della famiglia dei Chrysomelidae dalla forma corporea e colorazione particolari — non per niente la prima parte del suo nome significa “a forma di tartaruga” e la seconda “alternante”. Non sono però queste caratteristiche che attirano l’attenzione dei biologi evoluzionisti Hassan Salem e Aileen Berasategui. Qualche anno fa i due notano una sostanza bianca, simile alla cera, accumularsi sugli esemplari giovani della specie: che si tratti di una qualche secrezione, piuttosto comune nelle cocciniglie? Il problema è che il materiale è presente in punti strani e inaspettati. Incuriositi, Salem e Berasategui... 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Fusarium oxysporum, il fungo dalla doppia vita

Articoli correlati

Eddie Brock, chi è il cantante che ha una doppia vita a Sanremo 2026C’è chi arriva a Sanremo con alle spalle una carriera lunga anni e chi, invece, ci arriva senza aver mai smesso di fare altro.

Leggi anche: Macerata, arrestato un 50enne con doppia vita: terminato il lavoro da bracciante spacciava droga

Una selezione di notizie su Fusarium oxysporum

Banane a rischio a causa di un fungoLe banane hanno un nemico che minaccia di estinguerle. O comunque mette seriamente a rischio il frutto giallo in Sud America, dove cresce il 60% della produzione mondiale. Un nemico che ha il nome di ... corriereadriatico.it

Un'epidemia rischia di spazzare via le bananeUn nemico invisibile sta mettendo a repentaglio uno dei frutti più amati del pianeta: la banana. Si tratta del Fusarium oxysporum, un fungo responsabile della cosiddetta malattia di panama, patologia ... wired.it