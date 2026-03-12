Furto di farmaci oncologici al Tiberio Evoli Nastasi | Questo gesto va oltre ogni limite di umanità

Un furto di farmaci oncologici è stato segnalato presso l’Ospedale Tiberio Evoli di Melito di Porto Salvo. La notizia è stata resa nota da un rappresentante dell’ospedale, che ha commentato il gesto definendolo “oltre ogni limite di umanità”. La notizia ha generato sgomento e indignazione tra il personale sanitario e la comunità locale.

Il commento del sindaco di Melito Porto Salvo dopo l'operazione del comando provinciale dei carabinieri e delle procure di Reggio Calabria, Napoli e Benevento "Esprimo profondo senso di sgomento e indignazione per il furto di farmaci oncologici eseguito presso l'Ospedale Tiberio Evoli di Melito di Porto Salvo. È difficile anche solo trovare le parole per qualificare chi ha compiuto un gesto simile perché questo gesto va oltre ogni limite di umanità ed è imperdonabile". "Il pensiero in questo momento, - scrive ancora il primo cittadino - va solo ai malati, alle persone che stanno lottando contro la malattia e che ora rischiano di vedere interrotta o ritardata la propria terapia.