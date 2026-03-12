Furto di farmaci oncologici al Tiberio Evoli il plauso di Irto a carabinieri e procura di Reggio

Un furto di farmaci oncologici si è verificato al Tiberio Evoli, coinvolgendo medicinali destinati ai pazienti affetti da cancro. Le forze dell’ordine e la procura di Reggio hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Il fatto ha suscitato reazioni di apprezzamento da parte di rappresentanti istituzionali nei confronti di chi sta lavorando per risolvere la vicenda.

Il senatore del Pd interviene dopo l'operazione di questa mattina. "È indispensabile rafforzare la vigilanza, per evitare che si ripetano simili vicende, inaccettabili" "Il furto di farmaci oncologici destinati ai malati di cancro è un fatto gravissimo, che colpisce direttamente le persone più fragili e indebolisce la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico". "Il contrasto a tali fenomeni deve essere continuo. È indispensabile rafforzare la vigilanza, per evitare - conclude Irto - che si ripetano simili vicende, inaccettabili".