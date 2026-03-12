Furto di farmaci al Tiberio Evoli Iiriti | Siamo di fronte a un atto vile

Un furto di farmaci oncologici, chemioterapici e biologici si è verificato all’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. La scoperta del furto ha suscitato grande preoccupazione tra le autorità locali, che hanno condannato l’episodio e definito l’atto come vile. La vicenda riguarda esclusivamente il patrimonio della struttura sanitaria e non ci sono altre persone coinvolte.

La consigliera regionale di FdI esprime forte preoccupazione per quanto accaduto e, allo stesso tempo, ribadisce la necessità di continuare con determinazione il percorso di valorizzazione dell'ospedale "Siamo di fronte a un atto vile - afferma la consigliera - che colpisce farmaci destinati a pazienti fragili e a terapie delicate come quelle oncologiche. Un gesto che ferisce non soltanto chi combatte ogni giorno contro la malattia, ma anche un territorio che sta portando avanti con grande impegno la battaglia per il rilancio dell'ospedale di Melito Porto Salvo". Per Iiriti, quanto accaduto deve rafforzare la consapevolezza di quanto sia strategico il presidio sanitario dell'area jonica reggina.