Furto del defibrillatore e indagine lampo

La polizia locale ha condotto un rapido intervento e ha ritrovato un defibrillatore semiautomatico rubato in piazza Galileo Ferraris, nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno. L'operazione si è conclusa in breve tempo, consentendo di recuperare l'oggetto sottratto. Nessuna informazione è stata resa nota sui sospetti o sui responsabili del furto.

Un'indagine lampo della polizia locale ha consentito di ritrovare un defibrillatore semiautomatico che era stato rubato in piazza Galileo Ferraris, nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno. Tutto è iniziato grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato l'assenza dell'apparecchio salvavita dalla colonnina installata nei pressi della sede dell'Istituto Comprensivo Marassi. La polizia locale si è attivata visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Gli agenti hanno così visto una donna che, nella tarda mattinata di domenica 8 marzo, aveva portato via il defibrillatore.

