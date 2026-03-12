Furti milionari di farmaci antitumorali | le modalità della banda smascherata

Una banda di ladri ha messo a segno furti milionari di farmaci antitumorali. Le autorità hanno smantellato il gruppo dopo aver ricostruito le modalità con cui i componenti riuscivano a penetrare nelle strutture sanitarie e a trafugare i farmaci. Le operazioni di polizia hanno portato all’arresto di alcuni responsabili e al sequestro di ingenti quantità di medicinali.

Una vasta operazione dei Carabinieri ha portato all'emissione di dieci misure cautelari tra Napoli, Catania e Melito, facendo luce su un'organizzazione criminale dedita al furto di farmaci oncologici salvavita. L'operazione ha messo in evidenza un fatturato illecito stimato intorno ai 3,5 milioni di euro, colpendo le farmacie ospedaliere dislocate su tutto il territorio nazionale. Avevano trasformato un crimine individuale in un'impresa sistematica, mirata a saccheggiare farmacie ospedaliere da Nord a Sud dell'Italia.