Funivia dei Piani d’Erna chiusa per due settimane

12 mar 2026

La funivia dei Piani d’Erna a Lecco resterà chiusa per due settimane mentre vengono eseguiti lavori di sistemazione. La chiusura è stata comunicata dalle compagnie responsabili e riguarda il percorso che collega il centro città con la cima del monte. Durante questo periodo, i servizi della funivia saranno sospesi e non sarà possibile usufruirne. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di manutenzione.

La funivia dei Piani d’Erna a Lecco chiude per due settimane a causa dei lavori di sistemazione. A partire da lunedì 16 marzo e fino a giovedì 2 aprile compresi il servizio di trasporto pubblico a fune che collega Malnago ai Piani d’Erna sarà temporaneamente sospeso per consentire l’avanzamento dei lavori di cantiere attualmente in corso sulle stazioni di partenza e di arrivo. Sarà comunque prevista, compatibilmente con l’andamento delle attività di cantiere e con le condizioni di sicurezza, la possibilità di effettuare una salita e una discesa giornaliera dedicate esclusivamente ai residenti e ai gestori dei rifugi presenti ai Piani d’Erna, che altrimenti saranno raggiungibili esclusivamente a piedi attraverso i sentieri che salgono verso il Resegone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

