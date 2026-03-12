Fumo Back Skr Ag | Prodotti irregolari dalla Cina rischiosi per Europa

Un rappresentante dell’industria del tabacco ha dichiarato che i prodotti di origine cinese, soprattutto sigarette elettroniche e liquidi per lo svapo, sono potenzialmente rischiosi per il mercato europeo. Secondo lui, mentre le sigarette tradizionali sono soggette a controlli e restrizioni, queste nuove alternative non sono ancora sottoposte a normative adeguate. La questione riguarda la regolamentazione di tali prodotti introdotti nel mercato europeo.

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "L'Unione Europea deve preoccuparsi delle normative. Se compri delle sigarette ci sono dei controlli e delle limitazioni, cosa che manca per lo svapo e le sigarette elettroniche. La quantità di prodotti provenienti dal mercato irregolare cinese è incontrollata e rischiosa per l'Europa.". Lo ha detto oggi Rico Back, Managing Partner di Skr Ag, durante la presentazione di un nuovo studio sul mercato irregolare di sigarette elettroniche all'interno dell'Unione Europea. "Il 90% dei vape in commercio globalmente provengono dalla Cina, più di 40 tonnellate di prodotto. Ho visto la crescita di questi mercati, che di conseguenza porta a una necessità di profitti.