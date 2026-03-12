Fumata nera per l’impianto sportivo di via Casola | progetti ‘bocciati’

Da lanazione.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo stop per l’impianto sportivo di via Casola, che riceve un’altra risposta negativa. L’avviso pubblico relativo al progetto è stato respinto, segnando un’ulteriore battuta d’arresto per l’iniziativa. Nessun accordo è stato raggiunto e nessuna concessione è stata approvata, lasciando in sospeso le speranze di sviluppo dell’area. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

A sorpresa è arrivata un’altra fumata nera per l’impianto sportivo di via Casola. L’avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a rigenerare, riqualificare, ammodernare e gestire l’area sportiva di Marina di Massa è rimasto senza un vincitore. La commissione di valutazione, infatti, ha ritenuto che le due proposte presentate ed ammesse alla selezione non fossero idonee ai fini della concessioneaffidamento dell’impianto sportivo marinello. A contendersi la gestione c’erano l’ US Massese 1919 e la Polisportiva White Tigers, società di football americano, ovvero le due realtà che stanno al momento usufruendo della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fumata nera per l8217impianto sportivo di via casola progetti 8216bocciati8217
© Lanazione.it - Fumata nera per l’impianto sportivo di via Casola: progetti ‘bocciati’

Articoli correlati

Leggi anche: FUMATA NERA! RAI1: CANZONISSIMA DI MILLY CARLUCCI A RISCHIO CANCELLAZIONE

Finale di Coppa, altra fumata nera. Non c’è accordo su data e sedeL’entusiasmo è alle stelle e lo si percepisce nitidamente in questi giorni: il primo posto raggiunto domenica scorsa in coabitazione con il Teramo ha...

Una selezione di notizie su Fumata nera

Temi più discussi: Fumata nera per l’impianto sportivo di via Casola: progetti ‘bocciati’; Sanità privata, fumata nera al Ministero della Salute per il rinnovo dei contratti, i sindacati confermano lo sciopero del 17 aprile; Accise mobili sui carburanti, fumata nera in CdM. Categorie in subbuglio e il diesel tocca i 2,60 in autostrada; Nomine Mps, resta il nodo Lovaglio fumata nera sulla lista del cda.

Accise mobili sui carburanti, fumata nera in CdM. Categorie in subbuglio e il diesel tocca i 2,60 in autostradaPer l'Unione Nazionale Consumatori «il fatto che il Consiglio dei ministri non affronti l'emergenza del caro carburanti, non solo è una presa in giro dei consumatori, illusi da dichiarazioni di innume ... startupitalia.eu

Sanità privata, fumata nera al Ministero della Salute per il rinnovo dei contratti, i sindacati confermano lo sciopero del 17 aprileFumata nera dall'incontro al ministero della Salute per il rinnovo dei contratti della sanità privata. Le parti si sono incontrate ... ildiariodellavoro.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.