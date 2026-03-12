Fumata nera per l’impianto sportivo di via Casola | progetti ‘bocciati’

Un nuovo stop per l’impianto sportivo di via Casola, che riceve un’altra risposta negativa. L’avviso pubblico relativo al progetto è stato respinto, segnando un’ulteriore battuta d’arresto per l’iniziativa. Nessun accordo è stato raggiunto e nessuna concessione è stata approvata, lasciando in sospeso le speranze di sviluppo dell’area. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

A sorpresa è arrivata un’altra fumata nera per l’impianto sportivo di via Casola. L’avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a rigenerare, riqualificare, ammodernare e gestire l’area sportiva di Marina di Massa è rimasto senza un vincitore. La commissione di valutazione, infatti, ha ritenuto che le due proposte presentate ed ammesse alla selezione non fossero idonee ai fini della concessioneaffidamento dell’impianto sportivo marinello. A contendersi la gestione c’erano l’ US Massese 1919 e la Polisportiva White Tigers, società di football americano, ovvero le due realtà che stanno al momento usufruendo della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

