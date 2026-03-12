Fugge per 40 chilometri tra autostrada e tangenziali prima dello stop finale a Monza contro due pattuglie

Un uomo ha tentato di sfuggire alla polizia percorrendo circa 40 chilometri tra autostrada e tangenziali prima di essere bloccato a Monza. La sua corsa si è conclusa quando due pattuglie delle forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo. Durante la fuga ha ignorato diversi segnali di stop e ha cercato di evitare i controlli. Alla fine, è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

È fuggito per 40 chilometri, sfrecciando tra autostrada e tangenziali prima di arrivare a Monza. Dove la sua folle corsa si è interrotta contro due pattuglie delle forze dell'ordine. Tutto è iniziato nella tarda mattinata del 9 marzo a Lurate Caccivio, nel Comasco. Secondo quanto riferisce QuiComo erano infatti passate da poco le 11 quando una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato una Toyota Yaris già segnalata nei giorni precedenti perché associata ad alcuni furti. Nel momento in cui i militari hanno intimato l'alt per un controllo l'auto, con tre uomini a bordo, avrebbe accelerato improvvisamente facendo inversione e dando il via alla fuga.

