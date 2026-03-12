Fugge e si schianta contro un albero in auto 21 grammi di cocaina | arrestato ragazzo

Un giovane di 25 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato a Borgo San Giacomo nella sera del 10 marzo dai carabinieri del Radiomobile di Verolanuova. Dopo aver tentato di sfuggire a un controllo, l’uomo si è schiantato contro un albero e, durante il controllo, sono stati trovati 21 grammi di cocaina nella sua auto. È stato portato in caserma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di sfuggire ai carabinieri è finito con le manette ai polsi. A Borgo San Giacomo, nella serata del 10 marzo, un giovane di 25 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dai militari del Radiomobile di Verolanuova, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato intorno alle 20, quando i carabinieri hanno intimato l’alt a una Volkswagen Polo nel centro del paese. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato lungo la Sp 1 in direzione di Verolanuova. Dopo un breve inseguimento, il giovane ha perso il controllo del mezzo in curva, schiantandosi contro un albero ai margini della carreggiata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

