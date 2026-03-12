Stasera alle 21, nel salone della Casa del Popolo a Fubine Monferrato, si terrà un confronto tra Violante e Buzzi Langhi riguardo a una riforma che potrebbe cambiare gli assetti della giustizia italiana. L’evento è aperto al pubblico e si concentra sulla discussione diretta sui temi legati alla modifica proposta. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità dell’incontro.

Stasera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21, il salone della Casa del Popolo a Fubine Monferrato ospiterà un confronto diretto su una riforma che potrebbe ridisegnare gli equilibri della giustizia italiana. Il dibattito vedrà opposti due esponenti politici di alto profilo: Luciano Violante, ex presidente della Camera e sostenitore del “No, contro Davide Buzzi Langhi, consigliere regionale per Forza Italia e fautore del Sì”. La discussione sarà moderata dal giornalista Piero Bottino, con un’introduzione affidata a Mauro Antonio Longo, segretario locale del Partito Democratico. L’evento si inserisce in un contesto più ampio dove la provincia di Alessandria sta vivendo momenti cruciali, tra dibattiti sulla magistratura e successi economici come il terzo posto nazionale nell’esportazione orafa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fubine: Violante e Buzzi Langhi sfidano il referendum sulla

Articoli correlati

Bari: magistrati sfidano la pioggia per il referendumA Bari, magistrati e avvocati hanno lanciato un’iniziativa pubblica con lo slogan Vado di corsa a votare no, radunandosi in piazza Diaz e percorrendo...

Pesaro in fiamme: Di Pietro e Grosso sfidano il referendumIl 22 e il 23 marzo 2026 si voterà il referendum costituzionale sulla Giustizia, ma la mobilitazione nel territorio pesarese è già in pieno...

Tutti gli aggiornamenti su Buzzi Langhi

Argomenti discussi: Referendum Giustizia: giovedì a Fubine confronto tra Luciano Violante e Davide Buzzi Langhi; Referendum sulla Giustizia: domani a Fubine Monferrato un confronto tra le ragioni del Sì e del No.

Referendum, a Fubine il confronto Violante-Buzzi LanghiSi discute di referendum, a Fubine. Stasera, giovedì, alle ore 21, nel salone della Casa del popolo, dibattito promosso dal ... ilpiccolo.net