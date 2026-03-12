Frosinone-Bari partita a rischio | l’Osservatorio suggerisce misure di sicurezza

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha annunciato che la partita di Serie B tra Frosinone e Bari, prevista per il 18 marzo 2026, è stata classificata come a rischio. La decisione si basa su valutazioni riguardanti la potenziale sicurezza dell’evento, e sono state suggerite alcune misure di sicurezza da adottare prima della gara. La partita è quindi considerata ad alto rischio dalle autorità competenti.

Per la gara di Serie B del 18 marzo proposta la vendita dei biglietti ai tifosi pugliesi solo nel settore ospiti e con Fidelity Card. Previsto anche il rafforzamento dei controlli e del servizio di stewarding L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) ha classificato come “a rischio” la partita di Serie B tra Frosinone e Bari, in programma il 18 marzo 2026. Per questo motivo, come riportato nel comunicato ufficiale, sono state suggerite alcune misure organizzative che dovranno essere valutate in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). Tra le principali indicazioni figura la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Puglia esclusivamente per il settore ospiti e solo ai possessori della Fidelity Card della SSC Bari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

