Frosinone | 23 anni senza assunzioni il crollo

A Frosinone, da 23 anni non sono state effettuate assunzioni nei servizi riabilitativi, portando a un progressivo crollo delle strutture e delle risorse disponibili. La situazione riflette un vuoto di personale che ha interessato l’intera provincia, creando difficoltà operative e di assistenza nel settore. La crisi si manifesta con una perdita di capacità di risposta e di servizi essenziali per la comunità.

La provincia di Frosinone si trova al centro di una crisi strutturale nei servizi riabilitativi, scatenata da un vuoto di reclutamento durato ventitre anni. Il sindacato UIL FP ha lanciato un allarme urgente sulla carenza di personale sanitario che minaccia il funzionamento degli ambulatori e degli ospedali locali. Mentre la popolazione ciociara attende trattamenti fondamentali, l'assenza di nuovi ingressi professionali sta portando a tempi di attesa proibitivi per i pazienti affetti da patologie muscolo-scheletriche. La situazione è descritta come critica in diverse località della provincia, dove il servizio rischia di bloccarsi del tutto. Un vuoto generazionale che paralizza il territorio.