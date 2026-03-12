Frontale a Scanzo galleria Montenegrone riaperta dopo 3 ore | traffico in tilt

Alle 15 di giovedì 12 marzo, un incidente si è verificato in una galleria sulla strada principale a Scanzo, coinvolgendo due veicoli. I soccorsi sono arrivati prontamente, e la galleria è rimasta chiusa fino alle 18 per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Durante questo periodo, il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, causando disagi alla circolazione.

LO SCHIANTO. Soccorsi allertati alle 15 di giovedì 12 marzo, la galleria è stata chiusa fino alle 18 e il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Un 35enne ferito, trasportato in ospedale: non è grave. Uno schianto frontale all’imbocco della galleria Montenegrone si è verificato intorno alle 15 di giovedì 12 marzo. A scontrarsi un camion e un’auto che ha subito danni piuttosto gravi. I soccorsi sono partiti in codice rosso per soccorrere l’occupante dell’auto, un 35enne, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono giunte due auto mediche e un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’auto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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