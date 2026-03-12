Frederic Vasseur fissa l’obiettivo per il GP della Cina | Continuare a progredire e mettere insieme un weekend pulito

A una settimana dall’esordio stagionale a Melbourne, il campionato di Formula 1 si sposta in Asia-Pacifico per il secondo appuntamento, il Gran Premio di Cina. Frederic Vasseur ha dichiarato che l’obiettivo è continuare a migliorare e portare a casa un weekend senza errori. La gara si svolge in un circuito noto per le sue sfide tecniche e le alte temperature.

A una settimana dall’esordio stagionale a Melbourne, il Mondiale di F1 resta nell’area Asia-Pacifico per il secondo appuntamento del campionato: il Gran Premio di Cina. Sul circuito di Shanghai la Ferrari affronterà anche il primo weekend Sprint della stagione, un formato che riduce drasticamente il tempo a disposizione per lavorare sull’assetto delle vetture. Il Team Principal Frédéric Vasseur ha evidenziato come il weekend cinese rappresenti una sfida particolare proprio per via della struttura del fine settimana: “ Arriviamo in Cina subito dopo Melbourne e sarà un fine settimana molto diverso sotto molti aspetti. Con il formato Sprint avremo pochissimo tempo in pista per lavorare sulle vetture, quindi la preparazione fatta a Maranello e al simulatore sarà ancora più importante “. 🔗 Leggi su Oasport.it

