Fra Serafino | presentazione del volume nell’ex chiesa di San Lorenzo a Manoppello

Domenica 15 marzo alle 17.30 nell’ex chiesa di San Lorenzo a Manoppello si terrà la presentazione del volume “Fra Serafino e il viaggio negli Abruzzi”. L’evento è dedicato alla storia e alla cultura locale e vedrà coinvolti relatori e pubblico interessato. La presentazione rappresenta un’occasione per approfondire argomenti legati al territorio e alla figura di Fra Serafino.

Appuntamento dedicato alla storia e alla cultura del territorio, domenica 15 marzo alle 17.30 nell'ex chiesa di San Lorenzo a Manoppello, dove sarà presentato il volume "Fra Serafino e il viaggio negli Abruzzi". "La presentazione di questo volume – ha dichiarato l'assessore alla cultura Giulia De Lellis - rappresenta un'importante occasione per riscoprire pagine significative della storia religiosa e culturale del nostro territorio. Attraverso gli appunti di viaggio e la predicazione di Padre Serafino Razzi negli Abruzzi nel XVI secolo, il libro ci permette di conoscere meglio contesto storico e radici spirituali della nostra comunità. Fra Serafino fa tappa a Montesilvano Colle.Giovedì 12 marzo 2026, alle ore 17:30, presso la Biblioteca di Abruzzesistica, in Piazza Umberto I, 13/15 a Montesilvano Colle Presentazione del volume Fra Serafino e il viaggio negli Abruzzi. Presentazione del volume FRA SERAFINO E IL VIAGGIO NEGLI ABRUZZI Dal 1574 al 1577 p. Serafino Razzi predica negli "Abruzzi", dopo il Concilio di Trento Giovedì 26 febbraio 2026 - Ore 17.30 Sala Consiliare del Comune di Città Sant'Angelo