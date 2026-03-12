FOTO Coppa di karate città di Avellino brilla la Seishinkan Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 8 marzo si è disputata la Coppa di karate città di Avellino presso il locale palasport "Giacomo Del Mauro", circa 400 i partecipanti ma non elevatissimo il livello tecnicoorganizzativo della manifestazione. In veste di accompagnatori e coach per la ASD Seishinkan Benevento erano presenti i Maestri Alfredo TESTA e Luisa MILONE. Nella categoria non agonistica (childrens), troppi gli errori arbitrali che hanno finito per penalizzare qualche piccolo atleta, ciò nonostante arrivano ben 21 medaglie, di cui 10 d'oro ottenute rispettivamente da: Salvatore MAZZONE; Emanuele RANIERI; Denise IACOVIELLO; Francesco RICCI; Mattia Pio CAPOZZA; Mario Francesco MOLINARO; Antonia CAPORASO; Gaia RICCI; Francesca RAZZANO e Rocìo Aurora BRAVO DE CARO.