Foto con il dito medio contro la Polizia locale in un post su Instagram | 24enne a processo

Un ragazzo di 24 anni è stato portato in tribunale a Perugia con l’accusa di aver pubblicato su Instagram una foto in cui mostra il dito medio rivolto alla Polizia locale. È difeso dagli avvocati Elena Ferrara ed Eugenia Giglio e deve rispondere di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e diffamazione. Il procedimento si è aperto presso il Tribunale penale della città.

Episodio avvenuto a Magione il 27 novembre del 2023. La Procura di Perugia contesta, per quanto riguarda il reato di oltraggio, il secondo comma, per aver offeso “l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio” mediante “comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni”. Per la diffamazione, invece, si contesta il terzo comma, laddove prevede la commissione del reato “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ancora coltellate in zona Rondò. La polizia locale blocca un 24enne Contro il caro vita, un menù romagnolo da 25 euro: il post su Instagram cattura un milione di visualizzazioni“In un periodo storico segnato dall’aumento dell’inflazione e dal caro vita, molte persone hanno rinunciato alla cena fuori - spiega Nicola Gentile,... Altri aggiornamenti su Foto con il dito medio contro la... Temi più discussi: Urlano sotto casa nella notte, scende in strada e stacca un dito a morsi al vicino; Micio investito e gettato via: non fatelo; Rifiuti abbandonati, a gettare male l'immondizia non sono gli stranieri ma i residenti: incastrati dalle foto trappole. La polizia ha pubblicato una foto degli scontri di Torino modificata con l’AINegli scorsi giorni la polizia ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali una foto che mostra un momento degli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine avvenuti sabato pomeriggio a ... ilpost.it Stacca un dito a morsi a un ragazzo di 25 anni: l’Hannibal Lecter della Comasina arrestato dalla polizia localeMilano, 2 gennaio 2026 – Un dito staccato a morsi. La falange a terra, il ferito grondante sangue. E Hannibal Lecter in fuga. È la scena che si sono trovati davanti due agenti di polizia locale ... ilgiorno.it A Milano nel 2004 si sono verificati 16.560 incidenti stradali. Nel 2024 invece se ne sono registrati 7.700. Meno della metà nell'arco di 10 anni, come ha messo in luce il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli facebook È stato rimpatriato, dopo un periodo di trattenimento in un CPR, un cittadino straniero di 26 anni. L’uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, era stato segnalato dalla DIGOS per comportamenti ric x.com