Questa mattina a Vallata, un’esplosione ha danneggiato il bancomat della filiale BPER in Corso Kennedy. Sul posto sono stati trovati due ordigni, uno dei quali è stato fatto esplodere, mentre un secondo è stato scoperto poco dopo. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto 1 di 6 Momenti di tensione questa mattina a Vallata, dove un’esplosione ha colpito lo sportello bancomat della filiale BPER situata in Corso Kennedy. L’allarme è scattato intorno alle 06:00, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, proveniente dal distaccamento di Bisaccia, su richiesta dei Carabinieri. Una volta giunti sul luogo dell’esplosione, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le verifiche di sicurezza nell’area interessata e all’interno dei locali della banca. Durante i controlli è stata scoperta una ulteriore carica esplosiva artigianale rimasta inesplosa, circostanza che ha reso necessario innalzare ulteriormente il livello di attenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Bancomat fatto esplodere all’alba: scoperto un secondo ordigno

