Forte esplosione nell' impianto nucleare di Fordow Il figlio di Khamenei | Proseguiamo sulla scia del passato

Una potente esplosione si è verificata nell'impianto nucleare di Fordow, suscitando preoccupazioni nella regione. Nel frattempo, il figlio del leader supremo iraniano ha dichiarato che il paese continuerà sulla stessa strada di sempre. In Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano ha pubblicato un messaggio su X in cui rivolge un avvertimento diretto a Stati Uniti e Israele.

Non si placa la tensione in Medio Oriente. Mohammad Bagher Ghalibaf, il potente presidente del Parlamento iraniano, ha lanciato un avvertimento diretto e brutale agli Stati Uniti e a Israele attraverso un post sulla piattaforma X. La minaccia è chiara: qualsiasi attacco contro il territorio insulare iraniano nel Golfo trasformerà le acque della regione in un teatro di carneficina. La linea rossa di Teheran «Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni moderazione», ha dichiarato Ghalibaf. Le parole del leader iraniano non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche: «Abbandoneremo ogni moderazione e faremo scorrere nel Golfo Persico il sangue degli invasori». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Forte esplosione nell'impianto nucleare di Fordow. Il figlio di Khamenei: “Proseguiamo sulla scia del passato” Articoli correlati Leggi anche: Forte esplosione nell'impianto nucleare di Fordow. L'Iran minaccia un "fiume di sangue" contro USA e Israele Idf: "Colpito il sito nucleare iraniano di Talegan". Esplosione nell'impianto di FordowNon è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco... Una selezione di notizie su Forte esplosione Temi più discussi: Iran: esplosioni udite a Manama, Doha e Dubai; Guerra in Iran, le notizie del 12 marzo; Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, non escluso il terrorismo; Esplosione in un'abitazione a Pescia, nel Pistoiese: morto un uomo. Guerra, Iran: «Perderemo ogni freno in caso di attacco alle isole del Golfo». Esplosione nell'impianto nucleare di FordowGuerra in Iran, cresce la tensione in Medio Oriente. Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è il ministro della Difesa ... leggo.it Forte esplosione nell'impianto nucleare di Fordow. L'Iran minaccia un fiume di sangue contro USA e IsraeleTeheran pronta ad abbandonare ogni moderazione per difendere le proprie isole: nel mirino l'ipotesi di un attacco a Kharg. msn.com Una forte esplosione nell'impianto nucleare iraniano di Fordow viene riferita dalla tv pubblica israeliana Kan che cita un report saudita EPA - facebook.com facebook Forte esplosione a Pescia, crolla palazzina: un disperso x.com