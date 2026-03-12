Forni a legna e smog a Milano | lo studio svela quando le pizzerie inquinano di più

Uno studio recente analizza l'impatto dei forni a legna delle pizzerie sull'inquinamento atmosferico a Milano, evidenziando i momenti in cui contribuiscono di più alle emissioni di smog. Le ricerche si concentrano sulle abitudini di utilizzo e sui livelli di inquinamento nelle diverse fasce orarie, offrendo un quadro dettagliato di questa fonte di emissioni in città.

Ricercatori Enea e Statale hanno analizzato le emissioni delle pizzerie milanesi: ecco in quale momento della cottura si registra il picco di inquinamento e cosa cambia tra i vari modelli di forni Da tempo i forni a legna delle pizzerie sono tra le fonti più citate per l'inquinamento atmosferico nelle città, compresa Milano. Succede perché sono percentualmente diminuite le incidenze di altre cause dello smog. È emerso che i forni a legna delle pizzerie producono la maggiore quantità di agenti inquinanti durante la fase di accensione. I ricercatori hanno compreso che le varie fasi di funzionamento dei forni a legna presentano livelli diversi di efficienza della combustione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Smog e rischio Alzheimer, uno studio svela il legame

Tostapane e phon inquinano l’aria di casa: lo studio sulle particelle tossiche che respiriamo senza saperloUna nuova ricerca rivela i rischi per la salute indoor, sollecitando nuovi standard di design: alcuni modelli di elettrodomestici emettono miliardi...

Approfondimenti e contenuti su Forni a legna e smog a Milano lo studio...

Temi più discussi: Pizza e ambiente: la ricerca ENEA sulle emissioni dei forni a legna; Il Pane di Velletri: passato e presente di un capolavoro da forno; A 11 anni faceva pizze fritte per strada. Oggi Salvatore Santucci sforna la tonda al Vomero; Sartoria Panatieri a Barcellona: visione artigianale applicata alla pizza.

Forni a legna pizzerie, durante l’accensione più inquinanti prodottiI forni a legna delle pizzerie producono la maggiore quantità di inquinanti durante la fase di accensione. A dirlo è uno studio dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo ... ecodallecitta.it

PIZZERIE, ENEA MISURA PER PRIMA VOLTA EMISSIONI FORNI A LEGNARoma, 12 mar – I forni a legna delle pizzerie producono la maggiore quantità di inquinanti durante la fase di accensione. È quanto emerge da uno studio realizzato da ENEA nell’ambito del progetto Pizz ... 9colonne.it

Ambiente: ENEA misura per la prima volta le emissioni dei forni a legna delle pizzerie - facebook.com facebook

Che cos'è lo "gnocco" cotto sotto la cenere, il pane che si faceva prima dei forni - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com