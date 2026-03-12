Formaggi | record 2025 minacciato dalla guerra

Nel 2025 l’industria casearia italiana ha esportato 680mila tonnellate di formaggio, generando un valore di 6,1 miliardi di euro. Questo risultato rappresenta un record storico per il settore, ma è stato messo a rischio dalla guerra in corso. La situazione internazionale ha influito sulle esportazioni e sulla stabilità del mercato.

L’industria casearia italiana ha raggiunto nel 2025 un traguardo storico, con 680mila tonnellate di formaggio esportato per un valore di 6,1 miliardi di euro. Tuttavia, l’instabilità geopolitica in corso minaccia di vanificare questi risultati e mettere a rischio la continuità del settore lattiero-caseario. Le rotte marittime alterate dalle tensioni belliche stanno generando costi energetici esplosivi e ritardi logistici che compromettono la qualità dei prodotti freschi ad alto valore aggiunto. Il presidente di Assolatte Paolo Zanetti sottolinea come la crisi non sia solo logistica ma strutturalmente pericolosa per mercati chiave come il Medio Oriente, dove la crescita è stata del +20%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Formaggi: record 2025 minacciato dalla guerra Articoli correlati Il caso del giornalista minacciato dalla ‘Ndrangheta. “Censurato dalla scuola”Ravenna, 30 gennaio 2026 – Era in programma ieri mattina alla scuola media Foresti di Conselice una conferenza con protagonista Donato Ungaro, il... Giornalista minacciato dalla ‘ndrangheta cacciato dalla scuola. Il sindaco: "Sconcertante, siamo il comune della libertà di stampa"Quanto accaduto ieri mattina nell'Istituto comprensivo di Conselice "è sconcertante". Tutto quello che riguarda Formaggi record 2025 minacciato dalla... Formaggi italiani, la guerra mette a rischio il nuovo record dell’export (+13% nel 2025)Il 2025 è stato un anno straordinario per le esportazioni dele lattiero caseario made in Italy: 680mila tonnellate di formaggi esportati per un valore di 6,1 miliardi di euro, che arrivano a 6,7 ... ilsole24ore.com DOP del formaggio, crescita record ma margini sotto pressione: il 13 marzo il Forum PROGEO sulle prospettive della filieraA Reggio Emilia confronto tra Consorzi, imprese agricole e mangimistiche, allevatori, industria e distribuzione al dettaglio. In anteprima Progeo presenta Dairyformer ... parmatoday.it