Forlì celebra Ercole Baldini | spettacolo al Teatro Testori per i 70 anni dell’oro olimpico

A Forlì si tiene uno spettacolo al Teatro Testori dedicato a Ercole Baldini, in occasione del settantesimo anniversario della sua vittoria olimpica a Melbourne. L’evento è organizzato dal Rotary Club Forlì, in collaborazione con il Rotary Club Forlì Tre Valli e il Comune di Forlì, e si svolge domenica 22 marzo alle 17:30.

La narrazione storica sarà affidata a Gabriele Zelli, che guiderà il pubblico in un viaggio nella straordinaria vicenda sportiva e umana di Ercole Baldini. Sul palco interverranno anche i familiari del campione, tra cui Bruno, Mino e Riziero, testimoni diretti della sua storia. Porterà inoltre il proprio contributo Davide Cassani, tra le figure più autorevoli del ciclismo italiano, che offrirà uno sguardo sul significato che la figura di Baldini continua ad avere nel panorama sportivo nazionale e la partecipazione del Cav. Andrea Dondi, presidente regionale del CONI.Accanto alla memoria, il futuro con la presenza in scena del Coro dei...