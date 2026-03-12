La Ford Puma ora integra il sistema di guida assistita di livello 2 BlueCruise su tutta la gamma, offrendo anche più autonomia per la versione elettrica Gen-E. La Casa ha annunciato che questa tecnologia sarà accessibile su tutti i modelli Puma, rendendo più avanzate le funzionalità di assistenza alla guida. La versione ibrida e quella completamente elettrica sono coinvolte in questa novità.

Il sistema di guida assistita di livello 2 BlueCruise ora è disponibile anche su Ford Puma, mentre l'elettrica Puma Gen-E guadagna una maggiore autonomia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ford Puma: più autonomia per l'elettrica Gen-E e BlueCruise su tutta la gamma

Articoli correlati

Ford lancia Puma e Kuga BlueCruise Edition con guida a “mani libere”(Adnkronos) – Ford introduce in Europa le nuove Puma e Kuga BlueCruise Edition, versioni speciali dei due modelli più diffusi del marchio che...

Nuova Ford Puma 2027: sarà elettrica e su base Renault 4?Al momento Ford ha presentato ufficialmente la Ford Puma Gen-E, la versione 100% elettrica del suo SUV urbanocrossover compatto molto popolare in...

Approfondimenti e contenuti su Ford Puma

Temi più discussi: Novità in arrivo per Ford Puma: viene introdotta la BlueCruise Edition su tutta la gamma e Puma Gen-E aumenta l’autonomia in elettrico | Italy | Italian | Ford Media Center; Sulla Ford Puma Gen-E 2026 aumenta la batteria e l'autonomia; Ford Puma elettrica si aggiorna con più autonomia: ora è un best buy assoluto?; Ford Puma 2026: arrivano le BlueCruise Edition, Puma Gen-E supera 400 km di autonomia.

Ford Puma e Puma Gen-E 2026: caratteristiche, aggiornamenti e prezziScopri la Ford Puma e Puma Gen-E 2026: autonomia aumentata, BlueCruise, aggiornamenti tecnici, dotazioni e prezzi. newsauto.it

Ford Kuga e Puma si aggiornano: arriva BlueCruise, più autonomia per Puma Gen-ESi aggiorna la gamma dei suv compatti Ford con l'arrivo delle nuove versioni dedicate a tecnologia e assistenza alla guida. (ANSA) ... ansa.it

LA FESTA CIRILLO CARS CONTINUA CON FORD PUMA IN CONSEGNA Via Domenico Catalano, 97 - Scafati 0818501578 [email protected] #foryoupage #challenge #trend #pompei #viral #racing #ford #perte #FordPuma - facebook.com facebook