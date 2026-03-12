Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda dal 13 marzo, Yildiz decide di trasferirsi da Ender. La protagonista prende questa decisione e si prepara a cambiare ambiente, mentre Ender si prepara a ricevere la sua ospite. La situazione tra i due si evolve con questa novità, che segna un nuovo passo nelle loro vicende.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Yildiz ha chiesto il divorzio da Halit e ora, nell' episodio di venerdì 13 marzo deciderà di andare a vivere da Ender, consigliata da Kaya sulla necessità di cambiare casa per non avere problemi. Questo è quello che vedremo nel prossimo appuntamento di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10 e ora, da questa settimana, anche il giovedì in prima serata. Ecco dunque più nel dettaglio cosa accadrà. Negli episodi precedenti Grazie all'aiuto di Ender, Yildiz ha scoperto che il suo Halitcan era stato scambiato in ospedale: il motivo per cui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit. anticipazioni 13 marzo: Yildiz si trasferisce da Ender

