Forbidden fruit 3 replica puntata del 12 marzo in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Kaya sorprende Leyla con una cena romantica e le rivela di conoscere il suo lavoro come donna delle pulizie. Intanto, Yigit cerca di confortare Erim e continua a provocare Lila, che sembra attratta da lui. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 32 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

