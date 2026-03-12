La quinta stagione di For All Mankind si concentra sugli eventi successivi al colpo all’asteroide Goldilocks. La narrazione segue le vicende di vari personaggi e le loro azioni in un contesto di continua tensione tra le nazioni coinvolte. La trama si sviluppa attraverso episodi che approfondiscono le conseguenze di quel evento e le nuove sfide spaziali affrontate dai protagonisti.

La quinta stagione di For All Mankind riprende negli anni successivi al colpo all’asteroide Goldilocks. Happy Valley si è trasformata in una colonia fiorente, con migliaia di residenti e una base per nuove missioni che ci porteranno ancora più lontano nel sistema solare. Mentre le nazioni della Terra iniziano a pretendere legge e ordine sul Pianeta Rosso, le tensioni continuano a crescere tra le persone che vivono su Marte e la loro ex patria. 🔗 Leggi su Today.it

For All Mankind S5 | Il viaggio su Marte continua nel teaser trailer

For All Mankind 5: Ufficiale la data di uscita su Apple TV+ e il primo trailer

