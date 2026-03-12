La Commissione Europea ha annunciato che sono disponibili 352 milioni di euro di fondi dell'UE destinati a Harry, ma ha precisato che sarà il governo italiano a dover presentare la richiesta ufficiale per attivarli. La comunicazione arriva in risposta alla situazione causata dal ciclone Harry, evidenziando la necessità di un’azione concreta da parte delle autorità italiane per accedere alle risorse.

La risposta della Commissione Europea al ciclone Harry conferma la disponibilità di fondi e strumenti, ma pone il peso dell’attivazione formale sulle spalle del governo italiano. Gli europarlamentari Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci sottolineano che le risorse esistono, ma richiedono una richiesta ufficiale da parte dello Stato membro entro un termine perentorio di dodici settimane dalla data del disastro. La scadenza imminente crea una pressione politica significativa per l’amministrazione Meloni, mentre le comunità colpite attendono interventi concreti per la ricostruzione di Calabria, Sardegna e Sicilia. La finestra temporale critica per l’attivazione dei fondi europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi UE per Harry: 352 milioni pronti, ma serve richiesta

Sciacca colpita dal ciclone Harry: attivata richiesta fondi regionali per danni stimati in 1,5 milioni di euro.Sciacca è ufficialmente inclusa tra i comuni siciliani colpiti dal ciclone Harry, con danni stimati a un milione e mezzo di euro.

Discussioni sull' argomento Fondo Sicilia, altri 18 milioni per le imprese danneggiate dal ciclone Harry. Schifani: Lavoriamo per garantire a tutti una rapida ripartenza; Maltempo in Calabria, Bruno (Tridico Presidente) solidarizza con le comunità colpite: Stima dei danni e fondi UE subito, ma serve prevenzione strutturale.

Ciclone Harry, risposta Ue a Tridico e Antoci sui fondi europeiA seguito delle conseguenze provocate dal ciclone Harry, che il 20 gennaio scorso ha investito Calabria, Sicilia e Sardegna causando ingenti danni a ... canalesicilia.it

Ciclone Harry, Fitto attiva gli aiuti Ue: ecco come arriveranno i fondi per la ricostruzioneIl vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto ha attivato le procedure per mobilitare il sostegno comunitario alle regioni italiane devastate dal ciclone Harry. In un momento in ... quotidiano.net

